Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Außenspiegel abgefahren

Oberotterbach (ots)

Am Samstag, 21.12.2019, wurde im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr an einem blauen Citroen C1 der Außenspiegel abgefahren. Das Fahrzeug war in der Weinstraße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schweigen abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dürfte beim Vorbeifahren den Außenspiegel berührt haben, der in der Folge komplett abriss. Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell