Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigungen an Infovitrine der Kirche

Hatzenbühl (ots)

In der Nacht vom 29.11.2019 auf den 30.11.2019 sowie in der Nacht vom 20.12.2019 auf den 21.12.2019 kam es jeweils zu Beschädigungen der Infovitrine der Kirche in der Kirchstraße in Hatzenbühl. Bei der letzten Tat ließen die unbekannten Täter einen roten Nothammer vor der Infovitrine auf dem Boden liegend zurück. Hinweise bittet die Polizeiinspektion Wörth unter der nachfolgend genannten Adresse zu melden.

