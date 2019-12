Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallflucht II

Germersheim (ots)

Im Zeitraum vom 14. bis zum 21.12.2019 nutzte und parkte eine 26jährige ihren weißen Pkw VW Golf an verschiedenen Örtlichkeiten im Innenstadtbereich Germersheim, u.a. im Bereich der Gerichtsstraße. Am 22.12.19 stellte sie bei Reinigung ihres Pkw einen Streifschaden am Heckstoßfänger rechtsseitig, am rechten Heckschweller sowie an der rechten hinteren Tür fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



