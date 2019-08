Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in hinduistischen Tempel - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruchdiebstahl in einen hinduistischen Tempel an der Straße Am Strebkamp. Ein Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen Sonntag, 18.08.2019, 14.15 Uhr, und Dienstag, 20.08.2019, 10.10 Uhr, gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Tempel. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und ließ schließlich eine geringe Summe Bargeld, die er auf dem Altar fand, mitgehen. Wer hat an dem Tempel verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Einbrecher geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei, KK12, unter Tel. 0521/545-0.

