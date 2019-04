Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Pkw - Keyless-System überlistet?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Erlenstraße aus einem Auto Modeschmuck im Wert von etwa 30 Euro gestohlen. Der Wagen stand über Nacht auf einem frei zugänglichen Privatparkplatz am Haus der geschädigten Fahrzeughalterin. Zwischen 20.30 Uhr und 7.15 Uhr machten sich Diebe an dem Wagen zu schaffen. Ob der Pkw unverschlossen war oder die Diebe das sogenannte Keyless-Go-System des Autos überlisteten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Auto waren keine Aufbruchspuren feststellbar.

Ist Ihr Fahrzeug auch mit einem Keyless-System ausgestattet? So schützen Sie sich davor, dass Diebe das System austricksen und Ihr Auto öffnen können:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel eine Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch Diebe keine Chance. Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Wagens, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless-Funktion auszuschalten.

Weitere Tipps, wie Sie sich vor Diebstahl aus Fahrzeugen schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de im Internet.

Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch in der Erlenstraße Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell