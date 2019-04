Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 32 Raser in knapp zwei Stunden

Mehlingen/Enkenbach-Alsenborn (ots)

Innerhalb von nur einer Stunde hat die Polizei am Dienstag in Mehlingen 15 Raser erwischt. Sie waren am Morgen zwischen 8 und 9 Uhr auf der L401 zwischen Mehlingen und Kaiserslautern im Bereich "Mehlinger Heide" im 70er-Bereich zu schnell unterwegs. 13 der erwischten Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, zwei Schnellfahrer erhalten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Am deutlichsten über dem Tempolimit lag ein Fahrer, der mit 100 km/h gemessen wurde.

Sogar 17 zu schnelle Fahrer erwischte die Polizei am Vormittag in nur 45 Minuten auf der L395 zwischen Enkenbach und Kaiserslautern. Mit 115 km/h raste hier ein Fahrer durch den 70er-Bereich. Sowohl er als ein weiterer Fahrer erhalten Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Außerdem mussten 15 Fahrer ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie sich nicht ans Tempolimit hielten. Darüber hinaus erhielten zwei Fahrer noch einen Mängelbericht wegen fehlender Fahrzeugausstattung, beziehungsweise defektem Scheinwerfer. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell