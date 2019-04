Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind angefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen "Im Stadtwald" ereignet hat. Gegen 7.45 Uhr wurde hier ein 11-jähriges Mädchen von einem Auto angefahren. Der verantwortliche Fahrer flüchtete. Nach ihm wird gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die Mutter das Mädchen noch zu Fuß bis zum Zebrastreifen in der Kantstraße begleitet, danach lief die 11-Jährige alleine weiter in Richtung Schulzentrum Süd. In der Straße "Im Stadtwald" wurde das Kind dann von dem Pkw angefahren und dabei am Bein verletzt. Die genauen Abläufe sind noch unklar.

Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Wagen handeln soll. Möglicherweise ein Opel Zafira oder ähnliches Fahrzeug.

Die Polizei ist für jeden Hinweis zum Unfallhergang und/oder dem Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer dankbar! | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell