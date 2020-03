POL-AUR: Wiesmoor - Farbschmierereien

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In Wiesmoor ist es am Wochenende zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 8 Uhr, wurden in der Schulstraße und in der Hauptstraße unter anderem Gebäude, Bushaltestellen und Schilder mit roter Farbe beschmiert. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

