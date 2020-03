Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Transporter touchiert und geflüchtet; Südbrookmerland - Dachstuhl in Brand geraten

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Transporter touchiert und geflüchtet

Ein silberner VW Transporter wurde am Wochenende in Aurich beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Transporter vermutlich beim Vorbeifahren und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, auf einem Abstellplatz an der Straße An der Spielwiese. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Dachstuhl in Brand geraten

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Südbrookmerland, Victorbur, ist am Sonntagabend in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.25 Uhr zu dem Feuer im Moorweg alarmiert. Nach bisherigem Erkenntnisstand war eine Mülltonne an dem Wohnhaus in Brand geraten und die Flammen griffen auf das Dach des Hauses über. Der Dachstuhl brannte nahezu in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Victorbur, Münkeboe-Moorhusen, Oldeborg und Uthwerdum waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

