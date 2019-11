Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B 482

Porta Westfalica (ots)

Am Mittwochmorgen kam es im Berufsverkehr auf der B 482 in Höhe der Parktaschen zu einem Auffahrunfall. Hierbei zogen sich ein BMW- sowie ein Ducato-Fahrer schwere Verletzungen zu. Ein weiterer Betroffener verletze sich leicht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zwischenzeitlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Bielefelder (31) in einem Klein-Lkw gegen 7.20 Uhr auf der B 482 in Richtung der Autobahn. In Höhe der Parktaschen musste er verkehrsbedingt halten. Der hinter ihm fahrende BMW-Fahrer (51) stoppte ebenfalls. Ein Hiller (37) der mit seinem Fiat Ducato folgte, fuhr aus bisher unbekannten Gründen auf den BMW auf. Dadurch wurde der Wagen des Mindeners unter den davorstehenden Iveco geschoben. Das Cabrio wurde hierbei total zerstört und der 51-Jährige im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten aus dem Fahrzeugwrack. Nach notärztlicher Behandlung verbrachte ihn eine Rettungswagenbesatzung, ebenso wie den Beifahrer (31) des Klein-Lkws, ins Mindener Klinikum. Der Ducato-Fahrer wurde dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt.

Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße musste nach der Unfallaufnahme gereinigt werden. Sie war in Richtung Autobahn bis 12 Uhr komplett gesperrt. Den Verkehr in Richtung Porta Westfalica leiteten die Einsatzkräfte über die angrenzende Parktasche.

