Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgänger wird von PKW-Anhänger erfasst

Porta Westfalica (ots)

Als ein 63-jähriger Mann am späten Dienstagnachmittag gegen 17.35 Uhr den Asternweg in Holzhausen zu Fuß überqueren wollte, beabsichtigte er zunächst einen in Fahrtrichtung Waldweg fahrenden Ford mit einem 58-jährigen Portaner am Steuer vorbeifahren zu lassen.

Offenbar zu früh setzte der Fußgänger aus Porta Westfalica dann dazu an, die Straße zu passieren und bemerkte dabei mutmaßlich in der Dunkelheit nicht, dass der PKW einen Anhänger hinter sich her zog. Dadurch stieß der Mann mit einem Bein gegen den Hänger und verletzte sich, woraufhin er von Rettungskräften ins Mindener Klinikum eingeliefert werden musste.

