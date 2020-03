Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Berauscht mit dem Rad unterwegs

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine 27 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstag in Norden von der Polizei angehalten worden. Sie fuhr gegen 15.20 Uhr in Schlangenlinien auf der Norddeicher Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

