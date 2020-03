Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 22 Jahre alter VW-Fahrer ist am Mittwoch in Holtgast von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen 21.20 Uhr auf der Straße Damsum und geriet aus noch ungeklärter Ursache nach einer Rechtskurve über die Gegenfahrbahn nach links und schleuderte in einen angrenzenden Straßengraben. Der VW Polo prallte gegen eine Böschung und überschlug sich mehrfach. Der 22-jährige Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell