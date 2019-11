POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.11.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++ Radfahrer entwendet Handtasche ++ Diebstahl aus Container ++ Diebstahl aus Tanzschule ++ Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer ++ Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Emden - In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Donnerstagnachmittag befand sich ein geparkter Pkw VW auf einem Parkplatz in der Straße "Constantiaplatz". Nach der Rückkehr des Eigentümers zu seinem Fahrzeug bemerkte dieser einen Schaden am Heck des Pkw. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entfernte sich zuvor, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Radfahrer entwendet Handtasche

Emden - Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr lief eine 78-jährige Frau zu Fuß in der Max-Schieritz-Straße in Richtung Hermann-Neemann-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge näherte sich plötzlich von hinten ein Radfahrer, der beim Vorbeifahren nach der in der Hand befindlichen Handtasche griff und schließlich mit der Tasche flüchtete. Die Frau rief mehrfach um Hilfe. Ein aufmerksamer Zeuge hörte dies, sah den flüchtenden Radfahrer und fuhr ihm mit dem Fahrrad nach. In Höhe eines Parkplatzes eines Supermarktes warf der Flüchtige die Handtasche weg und entkam letztlich unerkannt. Die Handtasche wurde durch den Zeugen gesichert und der Polizei übergeben. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Radfahrer. Er wird als junger schlanker Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Während der Tat trug er eine hellbraune Jacke mit Kapuze und dunkelblaue Jeans. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Weener - Diebstahl aus Container

Weener - In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen kam es in der Straße "Kleiner Bollen" zu einem Diebstahl von Elektronikartikeln. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten bislang unbekannte Täter auf nicht abschließend geklärte Art und Weise das Vorhängeschloss eines Lagercontainers und erhielten so Zugriff auf die Artikel. Sie flüchteten später unerkannt unter Mitnahme der Artikel im Wert einer unteren vierstelligen Gesamtsumme. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Diebstahl aus Tanzschule

Emden - In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Eingangstür in die Räumlichkeiten einer Tanzschule in der Auricher Straße. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten letztlich unerkannt unter Mitnahme von Bargeld in unterer dreistelliger Summe und Elektroartikeln. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - In der Nacht zu Freitag kontrollierten Beamte der Polizei Emden einen 27-jährigen Emder als Fahrer eines Pkw in der Straße Mühlenwarf. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Anfangsverdacht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Leer - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Heisfelder Straße, bei dem ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 16-jährige Jugendliche aus Westoverledingen mit seinem Leichtkraftrad (Yamaha) die Heisfelder Straße in Richtung Stadtmitte. Ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw VW beabsichtigte zeitgleich von einer Grundstücksauffahrt nach links auf die Heisfelder Straße in Richtung stadtauswärts aufzufahren. Hierbei übersah der Mann aus Weener den herankommenden Jugendlichen. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Heisfelder Straße voll gesperrt.

Leer - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Am Freitagmorgen kam es in der Groninger Straße gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Mann aus Leer leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der junge Leeraner mit seinem Pkw die Groninger Straße in Richtung "An der Seeschleuse". In Höhe eines Hotels kam er aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme ergab sich für die eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Diesbezüglich bittet die Polizei um Kontaktaufnahme durch Zeugen oder Hinweisgeber.

