Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 19.11.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in Lagerhaus ++ Diebstähle aus Kfz

Emden - Einbruch in Lagerhalle

Emden - Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Nesselander Straße. Die Diebe entwendeten diverses Werkzeug. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Kfz

Emden - Am Montag, in der Zeit von 05:45 Uhr bis 16:15 Uhr wurde im Früchteburger Weg ein Pkw aufgebrochen und diverse Unterlagen entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Diebstahl aus Kfz

Weener - Am Montag, in der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr, wurde in der Dodo-Wildvang-Straße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und die Handtasche entwendet. Die Polizei gibt noch einmal den Hinweis, dass keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückgelassen werden sollten. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

