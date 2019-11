POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung

Polizeiinspektion Leer/Emden

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Westoverledingen - Am heutigen Mittag wurden Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung an der Großwolder Straße im Ortsteil Steenfelde gerufen. Ein 36-jähriger aus Westoverledingen befuhr mit seinem Opel Astra die Großwolder Straße aus Richtung Leer kommend in Richtung Papenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dem Mann kurzzeitig schwarz vor Augen, sodass er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen dortigen Leitpfosten prallte. Daraufhin lenkte er wieder auf die Fahrbahn, kam dann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Sichtschutzzaun eines dortigen Nachtclubs. Der 36-jährige wurde zur medizinischen Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer blieb aus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

