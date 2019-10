Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191010.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Kiel (ots)

Mittwochmittag ist es im Treppenhaus eines Hasseer Mehrfamilienhauses zu einem versuchten Raub auf eine 61 Jahre alte Frau gekommen. Der Täter trat mehrfach auf die Frau ein. Er entkam jedoch ohne Beute.

Nach Angaben der Frau habe der Täter gemeinsam mit ihr gegen 14 Uhr das Wohnhaus in der Straße Neuenrade betreten und im Treppenhaus plötzlich auf die eingetreten. Durch die Wucht der Tritte sei sie mehrere Treppenstufen hinuntergefallen. Sie habe sich am Geländer festhalten können und so verhindern können, dass sie die gesamte Treppe hinunterfällt. Der Täter habe weiter auf sie eingetreten und versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Nachdem sie um Hilfe geschrien habe, sei der Mann ohne Beute aus dem Haus auf die Straße und von dort weiter in Richtung Uhlenkrog geflüchtet.

Die 61-Jährige beschrieb den Täter als nicht älter als 20 Jahre, etwa 170cm groß und von normaler Statur. Er soll braune Augen, dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Bekleidet soll er mit einem grauen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck "NY", einer Jeans und dunklen Schuhen gewesen sein. Auf seinem grauem Basecap mit blauem Rand habe ebenfalls den Aufdruck "NY" gestanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den flüchtigen Täter beobachtet haben. In Frage kommen hier insbesondere Arbeiter einer Baustelle in der Nähe, an denen der Täter vorbeigelaufen sein soll. Hinweise nehmen die Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

