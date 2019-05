Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 22-Jähriger rammt parkenden Pkw + Fahrt unter Drogeneinfluss

22-Jähriger rammt parkenden Pkw

Wurster Nordseeküste. Am Donnerstagmorgen (16.05.2019) ereignete sich gegen 7 Uhr in Midlum ein Verkehrsunfall "An der Bundesstraße" (L135). Ein 22-jähriger Audi-Fahrer aus der Gemeinde Loxstedt kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen im Seitenraum geparkten Audi A4. Der Unfallverursacher und sein 28-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten wurden von Kräften der Feuerwehr abgestreut. Die Beamten vermuten, dass der junge Fahrer am Steuer eingeschlafen ist und stellten dessen Führerschein sicher.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Geestland. Mittwochnachmittag (15.05.2019) gegen 15:45 Uhr stellten Beamte des Polizeikommissariats Geestland in der Neuenwalder Straße in Debstedt bei einem Mercedes-Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum fest. Dem 24-jährigen Geestländer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem leiteten die Beamten entsprechende Verfahren gegen ihn ein.

