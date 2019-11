Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.11.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin - Autofahrer entfernt sich ++ Diebstahl von Medikamenten ++ Versuchter Einbruch in Schule ++ Diebstahl von Smartphones ++ Diebstahl aus Wohnhaus ++

Emden - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin - Autofahrer entfernt sich

Am Dienstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin die Straße "Zwischen Beiden Bleichen" aus Richtung Nordertorstraße kommend in Fahrtrichtung Neutorstraße. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr mit einem dunklen Kleinwagen die Straße in entgegengesetzter Richtung. Der Fahrer bog nach links in die Straße Hundepfad ab und übersah hierbei die bevorrechtigte Fahrradfahrerin. Diese kam durch den Zusammenstoß zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw-Fahrer, der auf ein Alter von ca. 30 Jahren geschätzt wurde, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen kleinen dunklen Pkw mit der Städtekennung NOR. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl von Medikamenten

Emden - Als am Dienstagabend der Fahrer eines Kurierdienstes für Apotheken seinen Kleintransporter an einer Tankstelle in der Neutorstraße kurzzeitig verließ, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit und entwendeten zwei Kisten mit Medikamenten aus dem Fahrzeug. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug gegen 18:00 Uhr an der Tankstelle abgestellt worden. Der Fahrer lud einige Medikamente aus und entfernte sich kurzzeitig vom geöffneten Fahrzeug. Diese Gelegenheit nutzten die unbekannten Täter und entfernten sich anschließend unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Versuchter Einbruch in Schule

Weener - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Schule in der Hauptstraße zu gelangen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen sie ein rückwärtiges Fenster ein und gelangten in den Werkraum der Schule. Hier versuchten sie eine Innentür zum eigentlichen Schultrakt zu öffnen, scheiterten jedoch bei der Durchführung. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Diebstahl von Smartphones

Leer - Am Dienstagnachmittag betraten drei bislang unbekannte männliche Täter ein Telekommunikationsgeschäft in der Mühlenstraße und entwendeten unter Ablenkung der Mitarbeiter zwei hochwertige Smartphones. Nach derzeitigem Kenntnisstand gingen zunächst zwei Männer in den Laden und schauten sich bei zwei Smartphones um. Der Dritte kam hinzu und lenkte eine Mitarbeiterin durch ein Gespräch ab. Als der Sicherungsalarm der hochwertigen Smartphones anschlug, flüchteten die drei Männer gemeinsam fußläufig in Richtung Bahnhof. Wie später festgestellt wurde, tauschten die unbekannten Männer die Smartphones gegen Attrappen aus, welche dem Original sehr ähnlich sahen. Die Männer werden allesamt auf ein Alter zwischen 35 und 40 Jahren und auf eine Größe von etwa 175cm geschätzt. Das äußere Erscheinungsbild wirkte osteuropäisch. Bekleidet waren die Männer mit dunklen Winterjacken (dunkelblau, schwarz und braun). Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus Wohnhaus

Emden - In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Dienstagabend gelangten bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Glasscheibe einer Terrassentür in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Potsdamer Straße. Im Inneren wurden mehrere Schränke geöffnet und Schmuck im unteren fünfstelligen Gesamtwert entwendet. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Tim Tecklenborg

Telefon: (0491) 97690-114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell