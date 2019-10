Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Außenspiegel touchiert und geflüchtet; Esens - Radfahrerin leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Außenspiegel touchiert und geflüchtet

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Montag gegen 14:20 Uhr in Wittmund auf der Blersumer Straße ereignet. Ein Lkw-Fahrer aus Wilhelmshaven war in Richtung Esens unterwegs, als ihm ein anderer Lkw entgegenkam, der über die Mittellinie fuhr. Es kam etwa in Höhe der Bushaltestelle Hattersum zu einem Zusammenstoß beider Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Lkw, der in Richtung Wittmund unterwegs war, weiter. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den Verursacher oder den beteiligten Lkw unter Telefon 04971 92718110.

Esens - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 54 Jahre alte Radfahrerin ist am Montagabend mit einer Autofahrerin im Kreisverkehr in Esens kollidiert. Die 18 Jahre alte Autofahrerin aus Wittmund fuhr mit ihrem Opel Corsa von der Norder Straße kommend in den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Siebet-Attena-Straße verlassen. Beim Herausfahren übersah sie offenbar die 54-Jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

