Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in Südbrookmerland, Bedekaspel, ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Straße Heinkens Hoek und entwendete mehrere Werkzeuge. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

