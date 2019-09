Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.09.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Rengershausen: Unfall mit Leichtkraftrad endet glimpflich

Ein Fahrfehler führte vermutlich dazu, dass ein Leichtkraftradfahrer am Mittwochabend zwischen Stuppach und Rengershausen nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er und seine Sozia wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Gegen 18 Uhr fuhr der 16-Jährige auf der B19. In einer leichten Linkskurve geriet das Krad in den Straßengraben. Dort rollte es noch circa 24 Meter weiter bevor es gegen einen Schacht prallte und in die Luft katapultiert wurde. Weitere elf Meter weiter kam das Gefährt schließlich zum Liegen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Lauda-Königshofen: Müllcontainer in Flammen

Schnell gelöscht war der Brand eines Müllcontainers am Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, in der Gewerbestraße in Lauda-Königshofen. Derzeit gibt es keine Hinweise, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde. Die Feuerwehr aus Lauda-Königshofen war mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell