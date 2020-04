Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Trunkenheitsfahrt

Ibbenbüren (ots)

Ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer war am Donnerstagmorgen (02.04.2020) in Ibbenbüren unterwegs. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 09.45 Uhr die ungewöhnliche Fahrt des PKW-Fahrers. Dieser war von der Autobahn 30 an der Ausfahrt Ibbenbüren West abfahren. Er fuhr dabei mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 bis 30 km/h und hatte nach Zeugenangaben fast einen anderen Wagen touchiert, der ihn überholte. Am Pendlerparkplatz stoppte der Mann seine Fahrt. Dort wurde der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer von der Polizei kontrolliert. Um den genauen Promillegehalt festzustellen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 58-Jährigen ist sichergestellt worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell