Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fünf Fahrzeuge in Auffahrunfälle verwickelt - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Fünf Fahrzeuge sind am Mittwoch, 26.02.2020, auf der B 34 am östlichen Ortsausgang von Bad Säckingen in Auffahrunfälle verwickelt worden. Von den Insassen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt, der entstandene Blechschaden liegt bei rund 18000 Euro. Gegen 14:30 Uhr musste eine 80-jährige Hyundai-Fahrerin wegen stockendem Verkehr ihren Wagen abbremsen, wie auch eine folgende 50 Jahre alte Seat-Fahrerin. Ein 28 Jahre alter Mann war unachtsam und schob diese beiden Fahrzeuge mit seinem Lieferwagen aufeinander. Ein dem Lieferwagen nachfahrende 31-jährige Frau stoppte deshalb ihr Auto, was ein hinter der Frau befindlicher 43-jähriger Autofahrer zu spät bemerkte und auffuhr. Dadurch wurde das Auto der Frau gegen den Lieferwagen gedrückt. Zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

