POL-FR: Bötzingen: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Mittwoch, 26.02.2020 kam es an der Kreuzung Gottenheimer Straße / Wasenweiler Straße zum Unfall. Gegen 17:50 Uhr wollte ein 56-jähriger Autofahrer, während der Grünphase von der Gottenheimer Straße nach links in die Wasenweiler Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Fahrradfahrer (57), der rechts an zwei Fahrzeugen vorbeifuhr, die nach links Richtung Eichstetten abbiegen wollten. Der Radfahrer kollidierte mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden Fahrzeuges und verletzte sich leicht. Einen Sturz konnte er verhindern.

