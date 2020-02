Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Es gibt nichts was es nicht gibt

Wolfstein (ots)

"Eine Person läuft auf dem Bahnweg und leuchtet in die Gärten und angrenzenden Häuser", so eine Anruferin bei der Polizei am späten Montagabend. Die "In Immetshausen" wohnende Zeugin hatte den Mann und sein Handeln gut beschrieben. Die Streife traf auf dem Weg tatsächlich einen Mann mit einem Hund an. Er trug eine Stirnlampe und benutzte zusätzlich noch eine Taschenlampe. Er erklärte (um 23:00 Uhr) glaubhaft, dass er mit seinem Hund spazieren geht und dabei Regenwürmer sammelt. Die aufmerksame Zeugin konnte beruhigt schlafen gehen. |pilek-AH

