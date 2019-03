Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Hamm-Berge (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag, 17. März, auf der Werler Straße, unweit der Erikastraße, wurde ein 51-jähriger Renault-Fahrer leicht verletzt. Gegen 17.55 Uhr mussten eine 39-jährige Skoda-Fahrerin und der Renault-Fahrer aus Menden verkehrsbedingt ihre Fahrzeuge in Richtung Norden anhalten, als ein 34-jähriger Skoda-Fahrer zunächst auf den Renault auffuhr. Anschließend wurde der Renault auf den Skoda der 39-jährigen Hammerin aufgeschoben. Der Leichtverletzte wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Skoda-Fahrers war nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 10000 Euro.(mw)

