Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Hamm - Heessen (ots)

Eingebrochen wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schottschleife. Die Tat geschah am Samstag, 16. März, zwischen sieben und viertel vor zwölf. Der / die unbekannten Täter brachen die Wohnungstür auf. (fa)

