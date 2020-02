Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rockenhausen (Donnersbergkreis) - Sprinter fährt auf Leitplanke

Rockenhausen (ots)

Am 24.02.20, gegen 16:28 Uhr, befährt ein 37-jähriger Fahrer mit einem Mercedes Sprinter die B 48 von Winnweiler in Richtung Rockenhausen. In Höhe der Eisenschmelz kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Seitenschutzplanke und fuhr noch ca. 156 m auf der Planke, bevor er auf der Planke zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der 37-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht, keine Fahrerlaubnis besitzt und das Fahrzeug unberechtigt führt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,52 Promille, die Blutprobe wird angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Danach geht der 37-Jährige offensichtlich zu einer 22-jährigen Bekannten. Gegen 20:45 Uhr teilt diese der Polizei mit, dass sie durch den 37-Jährigen geschlagen und beleidigt wird. Der 37-Jährige wird durch die Beamten aus der Wohnung geholt und in Gewahrsam gebracht. Dieser Maßnahme leistete er erheblichen körperlichen Widerstand und beleidigte dabei auch die eingesetzten Beamten. Da der 37-Jährige weiter Alkohol zu sich genommen hatte, wird eine zweite Blutprobe im Krankenhaus durchgeführt. Die Nacht verbringt er dann im polizeilichen Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung, Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der 37-Jährige muss zumindest mit einer nicht unerheblichen Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe und einem zeitlichen Verbot zum Erwerb der Fahrerlaubnis rechnen. |pirok

