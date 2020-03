Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dachhaie auf Beutezug

Erfweiler (ots)

Am Donnerstag gegen 16 Uhr versuchten zwei Männer mit südländischem Aussehen im Alter von ca. 30-40 Jahren in Erfweiler einem 67-jährigen Hauseigentümer auf betrügerische Weise angeblich notwendige Dacharbeiten zu offerieren. In dem heutigen Fall entstand kein Schaden, da der Hauseigentümer misstrauisch wurde. Die unseriösen Dachdecker (sog. Dachhaie) bieten regelmäßig nicht nur überteuerte, sondern oft auch noch unnötige und Reparaturen an, welche oft mangelhaft ausgeführt werden. Mit aggressivem Verkaufsgebaren und Überrumpelungstaktik drängen unseriöse Dachhandwerker auf einen schnellen Vertragsabschluss.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn unter Tel. 06391-9160 oder E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de zu melden. (pidn)

