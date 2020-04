Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch gemeldet

Lengerich (ots)

In der Nacht zum Montag (06.04.2020), gegen 00.55 Uhr, haben Zeugen einer Bewohnerin der Uhlandstraße mitgeteilt, dass sich in ihrem Haus zwei männliche Gestalten herumtreiben. Als die Zeugen sich bemerkbar machten, flüchten die Unbekannten. Das Duo rannte in den Garten des gegenüberliegenden Hauses. Eine Fahndung der Polizei nach den Personen verlief ohne Erfolg. Es war aus dem Gebäude noch nichts entwendet worden. Die beiden Personen waren cirka 170 cm groß und trugen dunkle Oberbekleidung. Einer trug eine helle, der andere eine dunkle Hose. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

