Polizei Gütersloh

POL-GT: Busbahnhof Verl - Unfallflucht mit Personenschaden geklärt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Dienstagnachmittag (11.02., 17.25 Uhr) ereignete sich am Busbahnhof in Verl ein Verkehrsunfall.

Zeugenangaben nach, befuhr ein 76-jähriger Mercedesfahrer den Busbahnhof. Als er beabsichtigte diesen zu verlassen, kam es zu einer Kollision mit einem 18-jährigen Fußgänger, welcher auf dem Gehweg in Richtung Gütersloher Straße entlang ging.

Anschließend setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und fuhr über den Gehweg der Bahnhofstraße bis zur Marktstraße, um über eine Feuerwehrzufahrt auf die Paderborner Straße abzubiegen.

Aufgrund der aufmerksamen Zeugen konnte der flüchtige Fahrer im Anschluss ermittelt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

