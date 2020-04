Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen

Metelen (ots)

Am 05.04.2020 kam es gegen 14:45 Uhr in Metelen auf der B 70 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner 44-jährigen Beifahrerin die B 70 von Ochtrup kommend in Richtung Metelen. An einer Einmündung beabsichtigte er nach links abzubiegen. Ein ihm folgender 55-jähriger Pkw-Fahrer nahm das Vorhaben des Motorradfahrers nicht wahr und setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, seine Beifahrerin und der Pkw-Fahrer verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 30.000,- Euro. Für die Unfallaufnahme war die B 70 für etwa zwei Stunden gesperrt.

