Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallzeugen gesucht

Bad Nenndorf / Haste (ots)

(Ehr.) Am 21.09.2019, um 20.22 Uhr, kam es in Haste zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Haste und kollidierte hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten weiteren Pkw, welcher durch die Wucht des Aufpralles noch an eine Garage geschoben worden ist. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zu alldem stand der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet worden ist. Unmittelbar vor der Kollision soll dem Fahrzeugführer noch ein Pkw entgegen gekommen sein.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, insbesondere zu dem entgegenkommenden Pkw, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/9461-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell