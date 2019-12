Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Jugendliche Vandalen sprengten Briefkasten

Neukirchen-Vlyun (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gegen 00.30 Uhr zog eine Gruppe Jugendlicher durch die Diesterwegstraße und zündete dabei vermutlich Silvesterböller. Eine Zeugin wurde auf die Gruppe aufmerksam und beobachtete, wie die Jugendlichen auch einen Böller in den Briefkasten einer Kindertagesstätte warfen und in Richtung Hartfeldstraße flüchtetetn.

Der Briefkasten wurde durch die Explosion stark beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell