Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch am zweiten Weihnachtsfeiertag

Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld

Kamp-Lintfort (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, in der Zeit von 17.35 Uhr bis 21.25 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus an der Rheurdter Straße ein. In dem Haus durchwühlten die Täter sämtliche Räume und stahlen einem einem Geschäft im Erdgeschoss Bargeld. Außerdem flexten die Täter einen Tresor auf und stahlen Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

