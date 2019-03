Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Fräsendiebstahl angezeigt

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Meinerzhagen Tages- und Wohnungseinbrecher unterwegs Mühlenbergstraße Am Samstag, 09.03.2019, in der Zeit von 18:45 Uhr - 21:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein dortiges Haus ein, nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten. Die Täter durchsuchten das Haus und nahmen Bargeld mit. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der nördlichen Innenstadt nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Schneefräse geklaut Kierspe, Lortzingweg In der Nacht vom Freitag zum Samstag klauten unbekannte Diebe eine mit Kette gesicherte Schneefräse, welche vor dem Haus Nr. 2 stand. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und dem Verbleib der schwarz/gelben PM 85 MC Culloch mit gelben Felgen nimmt auch die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis