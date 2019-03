Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tages- und Wohnungseinbrecher unterwegs

Neuenrade (ots)

Südstraße Am Samstag, 09.03.2019, in der Zeit von 18:30 Uhr - 20:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Terrassentür eines dortigen Hauses ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Täter durchsuchten Räume und Behältnisse und stahlen einen Tresor samt Inhalt.

Bei einem weiteren Einbruch kletterten die Einbrecher aus einen Balkon, um eine Wohnung im 1. OG eines Dreifamilienhauses aufzuhebeln. Sie durchsuchten auch hier die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der südlichen Neuenrader Innenstadt, insbesondere der Südstraße am frühen Samstagabend nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

