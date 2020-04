Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in eine Schule

Ochtrup (ots)

In die Realschule an der Lortzingstraße ist am Donnerstag oder in der Nacht zum Freitag (03.04.2020) eingebrochen worden. Die Diebe zerschlugen an dem Unterrichtsgebäude mit einem Werkzeug eine Fensterscheibe. Danach verschafften sie sich so Zutritt zu einem Klassenraum, aus dem sie einen PC mit Tastatur und Monitor stahlen. Zudem nahmen sie einen 75 Zoll Flachbildfernseher von der Wand. Das Gerät wurde beim Abtransport beschädigt und am Tatort zurückgelassen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr und Freitagmorgen, 05.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell