POL-ST: Rheine, Transporter aufgebrochen/Geschäft

Aus einem Firmenwagen sind am vergangenen Wochenende Werkzeugmaschinen gestohlen worden. Der weiße VW-Transporter war am frühen Samstagabend (04.04.2020), gegen 18.00 Uhr, an der Südeschstraße in einer Hofeinfahrt abgestellt worden. Am nächsten Morgen, gegen 10.00 Uhr, wurde dann bemerkt, dass sich Diebe in dem Wagen aufgehalten hatten. Daraus wurden zwei Baumaschinen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

