POL-ST: Rheine, Unfallflucht

Am 03.04.2020 (Freitag) stellte der Geschädigte seinen grauen A 4 Avant um 08.15 Uhr im Parkhaus des Ärztehauses an der Matthiasstraße in Rheine ab. Der Geschädigte hatte den Pkw auf der 1. Ebene rückwärts eingeparkt. Als er gegen 10.00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte er Unfallbeschädigungen am rechten Außenspiegel, rechten Kotflügel und an der Stoßstange vorne rechts fest (ca. 2000,-- Euro Schaden). Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bitte an die Polizei in Rheine unter folgender Rufnummer: 059710394215

