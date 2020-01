Polizei Bielefeld

POL-BI: Verfolgungsfahrt verläuft für PKW Fahrer schlecht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Ein BMW-Fahrer scheiterte am Donnerstag, den 16.01.2020, bei dem Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der polizeibekannte Fahrer war alkoholisiert, stand unter Drogen und es lag ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Streifenpolizisten beabsichtigten den 27-jährigen BMW-Fahrer aus Spenge nach einem Verkehrsverstoß an der Herforder Straße/ Zimmerstraße gegen 16:20 Uhr anzuhalten. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt ungerührt fort, fuhr in das Parkhaus an der Zimmerstraße und raste mit überhöhter Geschwindigkeit die Rampe hinauf. Die Beamten verfolgten den Flüchtenden über mehrere Etagen des Parkhauses. Auf einer Ebene des Parkhauses hielt der 27-Jährige an, stieg aus dem 3er BMW und rannte los. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß nahmen die Beamten ihn fest.

Die Ermittlungen ergaben, dass gegen den polizeibekannten BMW-Fahrer ein Haftbefehl vorlag. Er war angetrunken und hatte Drogen konsumiert. Ein Arzt entnahm dem Festgenommenen eine Blutprobe. Sein BMW wurde sichergestellt.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 entgegen.

