Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in Kleingartenanlage

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Gellershagen - Die Polizei bittet um Hinweise zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben in der Nacht zu Donnerstag 16.01.2020, im Stadtteil Gellershagen.

Die Vorsitzende des Kleingartenvereins "Birkenhain" meldete sich bei der Polizei, weil am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr aufgefallen war, dass Unbekannte auf einigen Gartenparzellen Einbrüche verübt hatten. Am Vorabend waren Kleingärtner zuletzt gegen 18:00 Uhr in der Kleingartenanlage an der Koblenzer Straße beschäftigt und hatten noch nichts Ungewöhnliches bemerkt.

Der Polizei liegen derzeit vier Anzeigen zu den Einbrüchen in Gartenlauben vor. Der oder die Täter brachen Türen zu einem Gartenhaus-Vorraum auf, hebelten an Eingangstüren von Gartenlauben und gelangten in ein Gartenhäuschen. Nach Auskunft eines geschädigten Kleingärtners entstand überwiegend Sachschaden. Die Einbrecher interessierten sich für einige, teilweise bereits geöffnete, Flaschen mit Alkohol. Mit einer unbestimmten Anzahl Flaschen entkamen die Unbekannten aus der Kleingartenanlage.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell