POL-CUX: Pkw-Diebstahl

Cuxhaven (ots)

Pkw-Diebstahl

Hagen. In der Nacht zum Sonntag, 06.10.19, wurde in Wulsbüttel, Alte Parkstraße, ein älterer Geländewagen, Lada Niva, gestohlen. Das Fahrzeug ist bordeauxrot und hat das Kennzeichen CUX-A 197. Der unbekannte Täter hatte im Fahrzeug den Schlüssel gefunden und konnte so den Motor starten. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Wer kann Hinweise zum Verbleib geben? Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf unter 04706-9480.

