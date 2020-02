Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Donnerstag gemeldet worden. Gesucht werden die jeweiligen Verursacher, beziehungsweise Zeugen, die Hinweise auf Fahrzeuge und/oder Fahrer geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.

Unter anderem wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag "An der Galappmühle" ein Pkw von einem anderen Fahrzeug gerammt. Der VW Caddy war in Höhe des Hauses Nummer 6 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte ein anderer Wagen gegen die hintere Stoßstange und hinterließ Sachschaden. Trotzdem machte sich der Verursacher aus dem Staub. Die Unfallzeit liegt zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 4.30 Uhr.

In derselben Nacht wurde auch am Kaiserbergring ein Fahrzeug beschädigt. Am Donnerstagmorgen fiel dem Besitzer des Toyota Avensis ein Schaden an der vorderen Stoßstange auf. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Der Unbekannte hat den Toyota zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, möglicherweise beim Wenden gerammt - ist aber weitergefahren, ohne sich zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell