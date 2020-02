Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit mit Nachbarin endet im Gefängnis

Kaiserslautern (ots)

Eine 46-jährige Frau hat am Donnerstagmorgen die Polizei alarmiert, weil sie sich von ihrem Nachbarn bedroht fühlte. Der Mann hätte Streit mit ihr angefangen, nun habe sie Angst vor ihm.

Die Einsatzkräfte trafen den 31-Jährigen in seiner Wohnung in der Slevogtstraße an und stellten ihn zur Rede. Er stritt die die Bedrohung ab. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle und verständigten den Ermittlungsrichter. Die Nacht verbrachte der 31-Jährige in einer Zelle der Polizei.

Er wurde am Freitagmorgen einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte. Der 31-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht. |mhm

