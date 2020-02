Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall am Zebrastreifen

Während einer Streifenfahrt im Stadtgebiet sind Polizeibeamte am Donnerstagmittag auf einen Unfall aufmerksam geworden. An einem Fußgängerüberweg in der Karl-Marx-Straße war ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden.

Die Streife stoppte und sprach die Personen an, die offenbar an dem Unfall beteiligt waren. Ihren Angaben zufolge war es kurz vor halb 2 zu dem Zusammenstoß gekommen, als eine 62-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Eisenbahnstraße eine Fußgängerin übersah, die gerade aus der Münchstraße kam und den Zebrastreifen in Richtung Gasstraße überqueren wollte.

Die 42-jährige Frau wurde von dem Pkw erfasst - sie stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Die Autofahrerin gab an, sie sei von der tiefstehenden Sonne geblendet worden und habe deshalb die Fußgängerin nicht gesehen. |cri

