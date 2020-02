Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ausweis nachträglich verändert?

Kaiserslautern (ots)

Dass hier etwas nicht stimmt, haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei einem Rundgang in der Albert-Schweitzer-Straße festgestellt. In einem Opel Vectra entdeckten sie einen Anwohner-Parkausweis und überprüften diesen. Dabei kam heraus, dass der Ausweis auf einen anderen Namen ausgestellt ist und auch für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurde. Allerdings war im Ausweis das Kennzeichen des Pkw eingetragen, in dem er nun hinter der Windschutzscheibe lag.

Es besteht also der Verdacht, dass der Ausweis nachträglich verändert wurde. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. |cri

