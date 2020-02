Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut fallen E-Scooter-Fahrer auf

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag hat die Polizei in der Trippstadter Straße die Fahrer von zwei E-Scootern kontrolliert.

Während der ersten Kontrolle um 2.45 Uhr stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Bei dem freiwillig durchgeführten Test ergab sich bei dem 20-jährigen Mann ein Wert von 1,59 Promille. Er wurde zur Dienststelle gebracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Eine dreiviertel Stunde später hielten die Polizisten - ebenfalls in der Trippstadter Straße - einen weiteren E-Scooter-Fahrer an, um ihn zu kontrollieren. Da der 22-Jährige sich nur undeutlich artikulieren konnte, boten die Einsatzkräfte auch diesem Rollerfahrer einen Atemalkoholtest an. Der angezeigte Wert diesmal: 1,33 Promille. Auch den zweiten Mann nahm die Streife mit zur Dienststelle, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen.

Die Polizei stellte die Führerscheine sicher. Auf die E-Roller-Fahrer kommen Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, ein Eintrag ins Zentralregister Flensburg sowie ein Fahrverbot zu. |mhm

