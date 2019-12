Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Sachbeschädigung

Wolfach (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte am Samstagabend gegen 22:30 Uhr eine Glasscheibe eines Wetterschutzhäuschens in der Bahnhofstraße zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ob vier zuvor in diesem Bereich gesichtete Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist momentan Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 entgegen.

